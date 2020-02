Edenred : L'EBIT ressort à 545 millions d'euros, en hausse de 18,3%

(Boursier.com) — Pour la première année de son plan stratégique Next Frontier (2019-2022), Edenred annonce des résultats records en forte croissance, à deux chiffres en données publiées comme en données comparables. Le revenu total est de 1.626 millions d'euros, en croissance de 18% (+13,8% en données

comparables). L'EBIT ressort à 545 millions d'euros, en hausse de 18,3% (+14,8% en données comparables), en ligne avec l'objectif annoncé d'un EBIT compris entre 520 et 550 millions d'euros. Le Résultat net, part du Groupe s'inscrit à 312 millions d'euros, en progression de 22,9%. Le dividende proposé s'inscrit à 0,87 euro par action, en hausse de 1 cent d'euro par rapport à 2018.

La Marge Brute d'autofinancement avant autres charges et produits est de 524 millions d'euros, en hausse de 30,9% (+16,5% en données comparables). Le Ratio d'endettement net / EBITDA est de 1,9x, après 782 millions d'euros dédiés aux

acquisitions.

Les performances de l'année 2019 sont ressorties en ligne avec les objectifs financiers annuels fixés à horizon 2022 dans le cadre du plan stratégique Next Frontier :

- Chiffre d'affaires opérationnel : +14% en données comparables (objectif annuel : supérieur à 8%)

- EBITDA : +14% en données comparables (objectif annuel : supérieur à 10%)

- Taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA : 65% (objectif annuel : supérieur à 65%)

Edenred aborde 2020 avec confiance et confirme pour l'exercice en cours les objectifs annuels fixés à horizon 2022 dans le cadre du plan stratégique 'Next Frontier'.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Portée par une forte dynamique commerciale et d'innovation, l'année 2019, première année du plan stratégique Next Frontier 2019-2022, marque une nouvelle année record pour Edenred. Le Groupe génère une croissance à deux chiffres dans l'ensemble de ses activités et de ses zones géographiques. Grâce à notre modèle unique de plateforme de services et de paiements, nous connectons au quotidien près de 50 millions de salariés à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850.000 entreprises clientes. Nos 10.000 collaborateurs sont pleinement engagés pour offrir des solutions digitales au plus près des nouveaux usages, et faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace. Nous abordons 2020 avec confiance et entendons atteindre nos objectifs financiers fixés dans le cadre du plan stratégique Next Frontier."