Edenred : l'Assemblée générale des porteurs d'obligations est prévue le 29 mars

(Boursier.com) — Les porteurs d'Obligations Edenred, convoqués en Assemblées générales sur première convocation le 18 mars dans le cadre du projet de transformation de la forme sociale de la société en société européenne, n'ont pas été en mesure de délibérer sur l'ordre du jour, en l'absence du quorum requis.

Par conséquent, le Conseil d'administration de la société a décidé de les réunir en assemblées générales sur seconde convocation, le 29 mars 2021. Ainsi sont concernés :

- à 9h30, les porteurs d'obligations émises le 30 mars 2017 (FR0013247202) pour un montant de 500 ME au taux de 1,875% et venant à échéance le 30 mars 2027 (Obligations 2017)

- à 9h45, les porteurs d'obligations émises le 18 juin 2020 (FR0013518537) pour un montant de 600 ME au taux de 1,375% et venant à échéance le 18 juin 2029 (Obligations 2020),

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions en vigueur, ces assemblées générales se tiendront exceptionnellement à huis clos, sans que les porteurs d'Obligations et les autres personnes ayant le droit d'y assister (à l'exception des membres du bureau de chaque assemblée générale) ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il est précisé que la diffusion en direct et en différé de chacune des assemblées générales est assurée par la société, au siège social de la société à Issy-les-Moulineaux.

L'ordre du jour est le suivant :

1) Approbation de la transformation de la forme sociale d'Edenred par adoption de la forme de société européenne et des Termes du Projet de Transformation

2) Dépôt des documents relatifs à l'assemblée.

3) Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.