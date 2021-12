Edenred : jusqu'à 250 euros de titres-cadeaux cette année !

(Boursier.com) — Edenred rappelle aux entreprises et CSE qu'ils ont jusqu'au 31 décembre pour offrir jusqu'à 250 euros de titres-cadeaux à leurs employés. Le 24 novembre, le gouvernement a en effet annoncé la reconduction de la hausse exceptionnelle du plafond d'exonération des titres-cadeaux d'oeuvres sociales octroyés par les Comités Sociaux et Economiques (CSE) et les entreprises à leurs salariés pour les fêtes de fin d'année. Ce plafond passe ainsi de 171 euros à 250 euros jusqu'au 31 décembre 2021.

Ces titres-cadeaux constituent un soutien au pouvoir d'achat en venant soutenir la consommation locale. Chaque année, les titres-cadeaux d'oeuvres sociales permettent en effet d'injecter près de 2 milliards d'euros dans l'économie française.