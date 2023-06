Edenred intègre l'indice CAC 40

(Boursier.com) — Edenred fait son entrée au sein du CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris. Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris sera effective à compter du 19 juin 2023.

"L'intégration d'Edenred au sein de l'indice CAC 40 reflète le parcours boursier du Groupe depuis sa création et son introduction en bourse lors de la scission des activités Services du groupe Accor, le 2 juillet 2010. Edenred a en effet opéré une disruption profonde de son modèle économique et est devenue la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail, présente dans 45 pays. Cette transformation s'est traduite par une croissance profitable et durable, permettant à Edenred d'atteindre une autre dimension, puisque les principaux indicateurs économiques et financiers d'Edenred ont doublé entre 2016 et 2022 (revenu total, Ebitda, résultat net, free cash-flow). Sur cette même période, sa capitalisation boursière a plus que triplé passant de 4,4 milliards d'euros fin 2015 à 15,2 milliards d'euros le 8 juin 2023", estime le groupe.

L'entrée d'Edenred au CAC 40 intervient quelques mois après le lancement de son plan stratégique Beyond, dévoilé en octobre 2022. Au travers de ce plan, Edenred s'est fixé des objectifs financiers encore plus ambitieux que ceux de son précédent plan, avec l'engagement de générer une croissance organique annuelle de l'Ebitda supérieure à +12% et un taux de conversion annuel Free-cash-flow/ Ebitda supérieur à 70%. L'ESG est également inscrit au coeur du plan Beyond22-25 avec un renforcement des engagements extra-financiers d'Edenred, notamment celui d'être net zéro carbone à horizon 2050, selon le standard SBTi.

Sur la base de ce plan, Edenred estime pouvoir raisonnablement viser un revenu total de l'ordre de 5 milliards d'euros à l'horizon 2030, en conjuguant croissance organique et croissance externe. Les bonnes performances enregistrées depuis la présentation de son plan Beyond ainsi que la récente acquisition de Reward Gateway confortent le Groupe dans ses ambitions. Et depuis cette date, la hausse de plus de 20% de son cours de Bourse reflète la confiance des marchés financiers dans la poursuite de sa trajectoire de croissance profitable et durable.

Edenred a également placé l'engagement en matière d'ESG au coeur de son développement. Cet engagement se traduit dans la politique RSE du Groupe, lancée en 2017 et baptisée "Ideal", ainsi que dans l'impact positif que les solutions proposées par Edenred ont sur le comportement de leurs utilisateurs, notamment en permettant l'accès à une alimentation saine et une mobilité durable.