Edenred : Goldman Sachs en renfort

(Boursier.com) — Edenred recule de 0,5% sur les 59 euros sur la place parisienne ce mardi, alors que Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours relevé marginalement de 68 à 69 euros. Oddo BHF avait auparavant ajusté la mire sur le dossier de 68 à 70 euros avec un avis à 'surperformer' après de solides résultats et à la suite de l'acquisition de Reward Gateway, dont le broker comprend le fort intérêt stratégique et la qualité des actifs...

Morgan Stanley à "pondération en ligne" cible quant à lui un cours de 61 euros, contre 60 précédemment, et Citi, "neutre", a relevé pour sa part son objectif à 62 euros. JP Morgan, à "surpondérer", avait auparavant ajusté à la hausse sa cible à 65 euros.

Le groupe de services et de paiements a dévoilé des comptes semestriels en nette progression et supérieurs aux attentes des analystes de la place, tout en indiquant prévoir de nouveaux résultats record en 2023. L'EBITDA annuel est ainsi attendu entre 1,020 et 1,090 milliard d'euros contre 836 ME en 2022 et 1,02 MdE de consensus. Bernstein ('surperformance') estime que tous les segments du groupe ont enregistré une croissance comparable supérieure au consensus, la plus grande surperformance étant à mettre au crédit des 'avantages sociaux'... La croissance globale LFL est également bien supérieure aux attentes, même avec l'impact des vents contraires sur les prix du carburant, car la société a bénéficié d'une plus grande pénétration et de l'inflation. Les prévisions pour l'exercice suggèrent que les attentes actuelles du marché sont environ 3% trop faibles pour le second semestre, a ajouté le courtier...