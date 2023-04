Edenred : excellent début d'année

(Boursier.com) — Edenred évolue autour de l'équilibre après avoir touché un nouveau plus haut en début de séance. Le spécialiste des systèmes de paiement au service des entreprises, des salariés et des commerçants a fait état d'un chiffre d'affaires opérationnel de 519 millions d'euros au premier trimestre, en progression de +21,8% en données publiées (+20,4% en données comparables). Le revenu total atteint 557 millions d'euros, en croissance de +26,8% en données publiées (+25,7% en données comparables, contre +15,3% de consensus). Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2023, à savoir une croissance organique de l'EBITDA supérieure à 12% et un taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

Credit Suisse ('surperformer') dit que les résultats sont meilleurs à tous les niveaux. La croissance des revenus à données comparables est largement supérieure au consensus, avec de solides performances dans les branches avantages aux salariés et Fleet & Mobility Solutions. Morgan Stanley ('pondération en ligne') affirme que les revenus d'exploitation ont été meilleurs que prévu dans toutes les régions, les avantages aux salariés étant le principal moteur de la dynamique. La banque s'attend à une mise à niveau du consensus car la publication démontre le mélange d'une croissance durable et rentable, d'une forte génération de flux de trésorerie et d'un bilan "solide comme le roc".

Citi ('neutre') dit que le fort rythme de croissance devrait être bien accueilli, d'autant plus qu'il s'oppose à certains vents contraires liés au prix du carburant. Néanmoins, il continue à affirmer que la résilience relative du groupe et ses solides perspectives à moyen terme sont prises en compte par le marché.