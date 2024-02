Edenred étend son offre dans la mobilité électrique avec l'acquisition de Spirii

(Boursier.com) — Edenred , la plateforme digitale de services et de paiements et l'un des leaders mondiaux des solutions de mobilité 'B2B', annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Spirii, plateforme SaaS en forte croissance. Localisée à Copenhague au Danemark, Spirii propose une large gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques en Europe. Grâce à sa technologie développée en propre et à un solide réseau de partenaires, Spirii couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la recharge électrique.

L'entreprise offre ainsi une plateforme de gestion de recharge des véhicules électriques à la pointe de la technologie, une application intuitive donnant accès aux conducteurs à des services de recharge et d'itinérance, ainsi qu'une solution clé en main de gestion des infrastructures.

Grâce à cette acquisition, le groupe étend son offre à destination des gestionnaires de flotte de véhicules, leur fournissant une solution complète et de premier plan pour la recharge des véhicules électriques de leur flotte. Edenred affirme ainsi son ambition de devenir le partenaire des gestionnaires de flottes, en les accompagnant dans la transformation de leur flotte que celle-ci soit composée de véhicules thermiques, hybrides ou électriques. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Edenred visant à favoriser la transition vers la mobilité décarbonée.

Solutions innovantes

Fondée en 2019 et présente dans 18 pays, Spirii est une plateforme SaaS européenne offrant des solutions innovantes, agiles et orientées utilisateur sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la recharge électrique. Grâce à sa plateforme de gestion des points de charge, développée en propre, Spirii fournit une gamme complète de solutions de recharge pour véhicules électriques à des clients renommés tels que TUI, EDF et Lease Plan.

Forte de son réseau de plus de 250 plateformes partenaires, incluant des fournisseurs et des installateurs d'infrastructure, et grâce à sa technologie logicielle exclusive de premier ordre, Spirii couvre tous les aspects liés à la mise en place et à la gestion des points de recharge. Son application mobile, dont le nombre d'utilisateurs a bondi de +150% en 2023, garantit aux conducteurs une expérience de recharge fluide : ces derniers peuvent se brancher sur n'importe quelle borne de recharge disponible et régler grâce aux nombreux moyens de paiement compatibles. Ils peuvent également accéder à un vaste réseau de recharge en itinérance. Localisée à Copenhague, au Danemark, Spirii emploie environ 100 salariés et devrait générer un chiffre d'affaires compris entre 25 et 30 millions d'euros en 2024.

Edenred, qui figure parmi les leaders mondiaux de services de mobilité, commercialise près d'une centaine de programmes permettant à ses 210.000 clients en Europe et en Amérique latine de gérer efficacement leur flotte, d'optimiser leurs coûts et de réduire leur empreinte carbone. En Europe, ses clients ont accès à plus de 570.000 points de recharge sur la route pour véhicules électriques et hybrides. Via la plateforme digitale mise à leur disposition par Edenred, les gestionnaires de flotte peuvent donc bénéficier d'une solution complète de gestion de flotte mixte, enrichie d'un ensemble de services à valeur ajoutée tels que les solutions de péage ou de récupération de TVA.