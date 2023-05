Edenred étend son offre avec l'acquisition de Reward Gateway, plateforme leader dans l'engagement des salariés

(Boursier.com) — Edenred , plateforme digitale de services et de paiements et leader mondial des avantages aux salariés, annonce l'acquisition de 100% du capital de Reward Gateway, une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, et également présente aux États-Unis.

Reward Gateway offre une suite unifiée de modules allant des offres de réductions aux salariés et des solutions de récompenses et de reconnaissance aux solutions de bien-être et à l'animation sociale des entreprises, permettant aux départements RH de proposer la meilleure combinaison d'outils d'engagement pour leurs collaborateurs.

Reward Gateway est une entreprise en forte croissance qui a réussi à construire un modèle économique robuste, rentable et durable. Cette acquisition, d'un montant de 1,15 milliard de livres sterling et qui valorise Reward Gateway à un multiple VE/EBITDA 23e de 20x2, marque une étape majeure dans la mise en oeuvre du plan stratégique 'Beyond22-25' d'Edenred.

En consolidant les positions de leader de Reward Gateway et en élargissant sa couverture géographique à une sélection de pays clés, Edenred va accélérer le renforcement de la proposition de valeur de son activité Avantages aux salariés, conformément à sa mission d'être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition de Reward Gateway et nous réjouissons d'accueillir leurs équipes au sein d'Edenred. En intégrant cette plateforme leader dans l'engagement des salariés, nous élargissons considérablement notre offre afin d'offrir aux responsables RH une gamme complète de solutions leur permettant de renforcer l'attractivité de leur organisation pour attirer et retenir les meilleurs talents. Reward Gateway nous apporte des positions de leader au Royaume-Uni et en Australie ainsi qu'une présence prometteuse sur le marché américain, et nous comptons développer son empreinte géographique actuelle dans plusieurs pays clés. Avec un modèle économique basé sur une plateforme SaaS3 efficace et entièrement modulable, Reward Gateway affiche une forte croissance à deux chiffres, associée à des marges élevées. L'association de nos collaborateurs, de nos solutions, de nos bases de clients et de nos technologies est porteuse de fortes synergies. Cette acquisition est pour Edenred une opportunité unique d'accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie Beyond. Il s'agit d'une évolution décisive qui s'inscrit dans notre ambition d'être la plateforme mondiale de référence pour les avantages et l'engagement des salariés."