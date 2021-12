Edenred et sunday s'associent

(Boursier.com) — Edenred , leader des solutions de paiements fléchés (comme Ticket Restaurant, Ticket Mobilité, Kadéos et Télétravail Edenred), s'associe à sunday, le moyen de paiement au restaurant "le plus rapide du monde", grâce à un simple QR code posé sur la table. Ce partenariat permet aux utilisateurs de la carte Ticket Restaurant Edenred de régler leur addition en moins de 10 secondes à la fin de leur déjeuner, sans même attendre le serveur. En s'associant, Edenred et sunday franchissent une nouvelle étape dans la digitalisation de la pause-déjeuner et offrent aux utilisateurs français de la carte Ticket Restaurant Edenred une solution de paiement innovante, adaptée aux nouveaux modes de consommation en restaurant.

Edenred renforce une fois de plus sa position de leader digital sur le marché des titres-restaurant. Premier acteur à lancer en 2016 le paiement mobile avec Apple Pay, puis dès 2018 à permettre à ses utilisateurs de se faire livrer leur repas grâce au paiement par API sur plus de 70 plateformes partenaires, Edenred compte plus d'1,5 million de cartes Ticket Restaurant actives en France, accessibles via la super app' My Edenred.

"Edenred est le pionnier de la digitalisation du secteur des avantages aux salariés en France. Au total, plus de 7 millions de salariés français disposent aujourd'hui de solutions digitales Edenred en France et ont ainsi accès à la super app' MyEdenred leur permettant de profiter d'une expérience unique autour des solutions Ticket Restaurant, Ticket Mobilité, Kadéos ou encore Télétravail Edenred", revendique le groupe.