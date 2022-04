Edenred : et maintenant ?

(Boursier.com) — Edenred reprend 0,4% à 48,35 euros ce vendredi, alors que le groupe a enregistré au premier trimestre une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, qui témoigne de la pertinence de sa stratégie d'innovation digitale et de ses succès commerciaux avec un chiffre d'affaires opérationnel en progression de +17,3% en données publiées (+15,3% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2021, à 426 millions d'euros. La croissance organique de l'activité est à deux chiffres dans toutes les zones géographiques et dans les deux principales lignes de métier.

Portés par un fort volume d'activité et la hausse des taux d'intérêt dans certaines régions, les autres revenus ont progressé de près de 30%, passant de 10 à 13 millions d'euros. A l'arrivée, le revenu total est de 439 millions d'euros, en croissance de +17,6% en données publiées (+15,7% en données comparables).

Le groupe a confirmé pour 2022 des objectifs annuels fixés dans le cadre du plan stratégique 'Next Frontier' (2019-2022), à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8%, une croissance organique de l'EBITDA supérieure à 10% et un taux de conversion Free cash-flow/EBITDA supérieur à 65%. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC est passé à 'conserver' avec une cible ajustée de 48,5 à 51,75 euros. Morgan Stanley avait auparavant remonté la mire sur le dossier de 51 à 52 euros, tout en restant à 'surpondérer'. Le titre est resté stable sur la semaine...