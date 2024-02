Edenred : encore un peu de patience

(Boursier.com) — Edenred redonne 0,5% à 55 euros ce mardi, alors que Goldman Sachs reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 65 à 68 euros. BNP Paribas Exane reste lui à 'surperformance', avec une cible de 64 euros. JP Morgan est aussi à 'surpondérer' sur le groupe de services avec un objectif de 72 euros. Parmi les autres avis de brokers, Citigroup conserve le titre avec un objectif de cours de 58 euros...

La société, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, a dégagé un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros entre juillet et septembre, en hausse de 25%, contre un consensus de 624 ME.

La direction vise désormais un Ebitda 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet dernier et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros.

Le prochain rendez-vous est fixé au 27 février avec l'annonce des résultats annuels 2023.