Edenred : encore du potentiel ?

(Boursier.com) — Edenred monte de 2,2% à 54,40 euros ce jeudi, alors que JP Morgan reste à 'surpondérer' sur le groupe de services avec un objectif ajusté de 69 à 72 euros. Parmi les autres avis de brokers, Citigroup conserve le titre avec un objectif de cours légèrement de 58 euros, tandis que Goldman Sachs reste lui à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté à 65 euros, après une solide publication trimestrielle. La société, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux, a dégagé un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros entre juillet et septembre, en hausse de 25%, contre un consensus de 624 ME. La direction vise désormais un Ebitda 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros...