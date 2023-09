Edenred : encore des ajustements d'analystes

(Boursier.com) — Edenred campe sous les 59 euros en fin de séance ce mercredi, alors que la Deutsche Bank a ajusté la mire sur le groupe de services de 68 à 69 euros en restant à l'achat. Barclays avait auparavant entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à 'surpondérer' et un objectif de cours de 70 euros. La banque parle d'un groupe de "haute qualité et à forte croissance" et voit une trajectoire ascendante du titre avec une cible de plus de 100 euros d'ici quatre ans... Alors que l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont profité à l'entreprise, les perspectives de bénéfices restent attrayantes, selon le courtier.

Bernstein ('surperformance') avait pour sa part estimé que tous les segments du groupe ont enregistré une croissance comparable supérieure au consensus sur la première partie de l'année civile, la plus grande surperformance étant à mettre au crédit des 'avantages sociaux'... La croissance globale LFL est également ressortie nettement supérieure aux attentes, même avec l'impact des "vents contraires" sur les prix du carburant, car la société a bénéficié d'une plus grande pénétration et de l'inflation.

L'EBITDA annuel est attendu entre 1,020 et 1,090 milliard d'euros, contre 836 ME en 2022.