Edenred : en 2023, le chiffre d'affaires sera meilleur qu'en 2022

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Edenred s'est tenue à Comet Bourse à Paris, sous la présidence de Bertrand Dumazy, Président-directeur général.

Les actionnaires n'ayant pu assister physiquement à l'Assemblée générale d'Edenred ont pu la suivre en direct sur Internet en français et en anglais grâce au dispositif spécifique mis en place pour la seconde année consécutive. Le quorum s'est établi à 84.58%.

Dividende

L'Assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment la distribution d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Le paiement se fera intégralement en espèces avec un détachement le 7 juin et une mise en paiement à partir du 9 juin.

Au Conseil d'administration

La composition du Conseil d'administration n'a pas évolué à l'issue de l'Assemblée générale, aucun mandat d'administrateur n'étant arrivé à échéance et aucune nouvelle nomination n'ayant été proposée. Il demeure composé de 12 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte 5 femmes nommées par l'Assemblée générale (soit 50% de ses membres nommés par les actionnaires). Le taux d'administrateurs indépendants est de 80% (8/10), réparti comme suit : Sylvia Coutinho (Administrateur indépendant) ; Dominique D'Hinnin (Administrateur indépendant, administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration ; Bertrand Dumazy, Président-directeur général ; Angeles Garcia-Poveda (Administrateur indépendant) ; Maëlle Gavet (Administrateur indépendant) ; Graziella Gavezotti, administratrice représentant les salariés ; Françoise Gri ; Jean-Bernard Hamel, administrateur représentant les salariés ; Jean-Romain Lhomme (Administrateur indépendant) ; Monica Mondardini (Administrateur indépendant) ; Bernardo Sanchez Incera (Administrateur indépendant) ; Philippe Vallée (Administrateur indépendant).

La composition des comités n'a pas évolué à l'issue de l'Assemblée générale.

Retour sur le plan Beyond22-25

La direction d'Edenred est revenue lors de l'Assemblée générale sur le nouveau plan stratégique du Groupe, Beyond22-25, présenté en octobre 2022. Dans un contexte qui voit l'accélération de nouvelles tendances structurelles : monde du travail en pleine mutation, nouvelle ère de mobilité, digitalisation globale des écosystèmes, Edenred est la plateforme globale de référence du monde du travail.

Le Groupe entend exploiter au maximum l'avantage que lui confère sa plateforme globale, en déclinant dans chacune de ses lignes de métier une approche commune reposant sur 3 axes :

- Scale the Core : poursuivre la croissance dans des marchés existants encore sous-pénétrés

- Extend Beyond : accélérer les stratégies Beyond Food, Fuel et Payment

- Expand in New Businesses : saisir de nouvelles opportunités de développement

Le plan stratégique Beyond22-25 sera porteur de croissance profitable et durable et fortement générateur de free-cash-flow sur la période 2022-2025.

En outre dans le cadre de l'accélération de sa politique ESG, Edenred a pris l'engagement d'atteindre l'objectif net zéro carbone à horizon 2050, et a renforcé les objectifs de sa politique RSE, avec l'ambition d'affermir son statut d'employeur de référence et de Tech for Good de confiance au travers de ses solutions vectrices de comportements plus vertueux et plus responsables.

2023, sur une bonne dynamique

Devant les actionnaires, Julien Tanguy (Directeur Général Finance) est également revenu sur la performance financière record enregistrée par Edenred en 2022.

Ces résultats illustrent la capacité d'Edenred à poursuivre la pénétration de ses marchés tout en profitant des effets d'échelle qu'offre sa plateforme digitale. Cette tendance s'est à nouveau confirmée au 1er trimestre 2023, avec une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle de 2022 et qui témoigne à nouveau de la capacité d'Edenred à proposer des solutions particulièrement adaptées à l'évolution des besoins des entreprises et de leurs salariés.

Edenred entend maintenir en 2023 un rythme de croissance soutenu dans toutes les régions où le Groupe est présent, ainsi que dans chacune de ses lignes de métiers. Le Groupe continuera ainsi à tirer profit de l'avantage de sa plateforme unique, en déployant son plan stratégique Beyond22-25.