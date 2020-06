Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 ME

Edenred émet avec succès un emprunt obligataire de 600 ME









(Boursier.com) — Edenred annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire pour un montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 9 ans (échéance : 18 juin 2029), assortie d'un coupon de 1,375%.

Cet emprunt obligataire permet au Groupe de renforcer ses ressources financières et d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans des conditions favorables. Edenred affectera le produit net de l'émission de cet emprunt obligataire aux besoins généraux de l'entreprise, ainsi qu'au refinancement de l'obligation de 250 millions d'euros (coupon de 2,625%) arrivant à échéance fin octobre 2020.

Sursouscrite plus de 2 fois avec une demande totale supérieure à 1,2 milliard d'euros, cette émission a été placée auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.

Le succès de cette opération reflète la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe, dont la notation "Strong Investment Grade" (BBB+/A-2 Outlook stable) a été renouvelée en mai dernier par l'agence Standard & Poor's.

Patrick Bataillard, Directeur Général Finances, a commenté : " Par le montant levé, la durée de l'emprunt et les conditions obtenues, le succès de cette émission témoigne à nouveau de la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle d'Edenred et de ses perspectives. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la gestion active de nos ressources financières visant à sécuriser nos moyens de financement dans la durée tout en optimisant notre coût de la dette et en nous donnant toute la flexibilité requise dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique Next Frontier. "