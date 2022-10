Edenred dévoile Beyond, son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025

(Boursier.com) — Edenred présente Beyond, son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025. Le plan qui couvre la période 2022-2025 repose sur une vision : être la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail à travers Beyond Food, pour continuer à étendre les avantages aux salariés au-delà de l'alimentation ; via Beyond Fuel, pour accompagner la mobilité professionnelle dans la transition énergétique et poursuive le déploiement de services à valeur ajoutée au-delà de la carte carburant ; et via Beyond Payment, pour proposer des solutions intégrées au-delà de l'automatisation des paiements inter-entreprises.

Le plan stratégique sera porteur de croissance profitable et durable et fortement générateur de free-cash-flow sur la période 2022-2025. Il s'accompagne ainsi d'une trajectoire financière ambitieuse et d'objectifs financiers annuels pour la période 2022-2025 supérieurs à ceux du précédent plan, à savoir une croissance organique annuelle de l'EBITDA supérieure à 12% et un taux de conversion annuel Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

Edenred inscrit également l'ESG au coeur de son plan Beyond22-25, en annonçant notamment une accélération de ses engagements extra-financiers. Le Groupe prend ainsi l'engagement net zéro carbone à horizon 2050 selon le standard SBTi. Par ailleurs, le Groupe renforce les objectifs de sa politique RSE " Ideal ", avec l'ambition affichée de devenir, d'ici 2030, employeur de référence et une véritable Company for Good au travers de ses solutions vectrices de comportements plus vertueux et responsables.

Le Groupe envisage par ailleurs la poursuite d'une politique ambitieuse d'allocation du capital sur la période 2022-2025, s'appuyant sur un équilibre vertueux entre investissements technologiques, croissance externe et retour aux actionnaires, tout en confirmant sa volonté de préserver une notation " Strong Investment Grade ". Edenred souhaite ainsi continuer à investir dans sa plateforme, afin d'alimenter la croissance profitable et durable du Groupe et conserver son leadership technologique. Le Groupe devrait consacrer une enveloppe annuelle d'investissements comprise entre 7% et 8% de son revenu total.

Bénéficiant d'une situation financière saine, avec un niveau d'endettement historiquement bas et une forte capacité de génération de trésorerie, Edenred entend saisir des opportunités de croissance externe tout en conservant une notation "Strong Investment Grade". Le Groupe dispose à ce jour d'une capacité d'investissement de 2 milliards d'euros. Le Groupe compte ainsi cibler des opportunités en ligne avec les ambitions stratégiques du plan Beyond22-25, à savoir Scale, Extend et Expand, au sein de ses trois lignes de métier : dans les Avantages aux salariés ; dans les Solutions de mobilité professionnelle ; et dans les Solutions complémentaires.

Enfin, le plan Beyond22-25 prévoit la poursuite d'une politique de croissance progressive du dividende sur la période, se traduisant par une augmentation en valeur absolue chaque année.

"Notre plan stratégique Beyond22-25 a vocation à tirer pleinement parti de notre modèle économique de plateforme digitale B2B2C. Nous allons continuer à faire croître le coeur de nos activités en intensifiant nos investissements technologiques et en capitalisant sur notre excellence commerciale dans des marchés encore largement sous-pénétrés. Nous allons étendre notre périmètre en accélérant le développement de nos solutions au-delà des titres-restaurant, au-delà des cartes carburant et au-delà des solutions de paiement. Nous allons aussi créer de nouveaux partenariats pour distribuer nos solutions et agréger des produits tiers sur notre propre plateforme.

Nous allons davantage exploiter nos données pour créer de nouvelles sources de revenus. Enfin, nous allons explorer de nouvelles opportunités pour pénétrer de nouveaux marchés. Notre plan repose sur une croissance organique soutenue mais aussi sur notre capacité à saisir des opportunités de croissance externe. Nous sommes aujourd'hui dans une position unique pour profiter des effets d'échelle qu'offre notre plateforme. C'est pourquoi nous affichons pour les trois prochaines années des ambitions de croissance profitable et durable encore supérieures à celles de nos précédents plans. Et, sur la base de ce plan, nous pouvons raisonnablement viser un revenu total de l'ordre de 5 milliards d'euros à l'horizon de 2030", affirme Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred.