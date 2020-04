Edenred : début d'année en forte croissance, mais...

Edenred : début d'année en forte croissance, mais...









Crédit photo © Edenred

(Boursier.com) — Edenred affiche un revenu total de 395 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en hausse de 6,3% en données comparables et de 3,1% en données publiées. Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 383 millions d'euros en croissance de 6,6% en données comparables. La croissance publiée atteint +3,5%, intégrant un effet de périmètre légèrement positif (+0,6%) et des effets de change négatifs (-3,7%).

Cette hausse de 6,6% en données comparables reflète une croissance à deux chiffres jusqu'à la mise en place de mesures de confinement courant mars, d'abord dans la plupart des pays européens dans lesquels Edenred est présent et aux Etats-Unis, puis dans les pays d'Amérique latine.

Le 25 mars, en raison de l'environnement incertain lié à l'épidémie de Covid-19, le Groupe avait suspendu ses objectifs pour l'année 2020 jusqu'à ce qu'il dispose d'une meilleure visibilité sur les impacts financiers de cette épidémie.

Aujourd'hui, Edenred s'attend à une baisse d'activité accentuée au deuxième trimestre, en raison d'abord d'un décalage au second semestre d'une partie du chiffre d'affaires généré chez les commerçants partenaires dans les Avantages aux salariés. Par ailleurs, les activités du Groupe seront impactées par la poursuite des mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis, et leur mise en place en Amérique latine, entraînant une hausse du recours au chômage partiel et une réduction d'activité chez les clients du Groupe.

Afin de réduire les conséquences de l'épidémie sur son activité et ses résultats, Edenred a lancé un plan d'économies à hauteur de 100 millions d'euros en 2020 et ajuste le montant de ses investissements prévus cette année.