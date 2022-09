Edenred dans le CAC 40 ESG, avec Faurecia, Rexel et Teleperformance

(Boursier.com) — Edenred intègrera le 19 septembre l'indice Euronext CAC 40 ESG de la Bourse de Paris, sélectionnant les sociétés qui démontrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Fondé sur une évaluation indépendante réalisée par l'agence Moody's ESG Solutions, l'indice CAC 40 ESG d'Euronext comprend les 40 sociétés de l'indice CAC Large 60 ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. L'entrée d'Edenred au sein de l'indice Euronext CAC 40 ESG marque la reconnaissance de l'engagement du groupe en matière de développement durable, engagement incarné par sa politique ESG 'Ideal' ambitieuse, son portefeuille de solutions digitales vectrices de comportements plus responsables, et sa raison d'être 'Enrich connections. For good.'.

Les autres heureux élus intégrant le CAC ESG le 19 septembre sont Faurecia, Rexel et Teleperformance. Les sortants sont Atos, Bouygues, Klépierre et Stellantis, a indiqué Euronext après sa revue annuelle de l'indice.