Edenred : curseur ajusté

(Boursier.com) — Edenred campe sur les 49 euros en ce début de semaine. L'actualité autour du groupe actif dans les systèmes de paiement au service des entreprises, des salariés et des commerçants est marquée par une note de la Deutsche Bank qui a remonté le curseur de 52 à 54,2 euros avec un avis à l'achat sur le dossier.

Stifel avait déjà auparavant rehaussé son objectif de cours de 52 à 54 euros, tout en maintenant son avis à l'achat. La combinaison d'une forte dynamique continue au niveau du chiffre d'affaires et de vents favorables macroéconomiques devrait continuer à alimenter la surperformance de l'action, selon le broker. D'autant plus que les multiples de valorisation ne se sont pas encore totalement redressés après la sous-performance de l'année dernière...