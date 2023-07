Edenred confirme sa forte dynamique de croissance

(Boursier.com) — Grâce à la bonne exécution de son plan 'Beyond22-25', Edenred confirme, trimestre après trimestre, sa forte dynamique de croissance. Le groupe a ainsi enregistré des résultats en forte progression par rapport au premier semestre 2022 : Le Revenu total est de 1.163 millions d'euros au premier semestre 2023, en croissance de +26,1% en données publiées (+25,5% en données comparables). Le Chiffre d'affaires opérationnel est de 1.081 millions d'euros, en progression de 20% en données comparables, dont une hausse de 19,6% au deuxième trimestre.

L'EBITDA ressort à 483 millions d'euros, en hausse de 32,5% en données publiées (+35,2% en données comparables). La Marge d'EBITDA est de 41,5%, en progression de 3,1 points à données comparables. Le Résultat net, part du Groupe, s'inscrit à 202 millions d'euros, en croissance de +18,8%. La forte génération de trésorerie est confirmée avec une marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 338 millions d'euros, en hausse de +12,9%. La Dette nette s'inscrit à 1,85 milliard d'euros à fin juin 2023 après acquisition de Reward Gateway en mai 2023 pour un montant de l'ordre de 1,3 milliard d'euros.

Edenred continue d'enrichir sa proposition de valeur

Une expérience digitale améliorée pour favoriser le taux d'engagement et d'utilisation de ses solutions;

De nouveaux services Beyond Food, Beyond Fuel et Beyond Payment à forte valeur ajoutée pour ses clients, partenaires marchands et utilisateurs;

Un investissement continu dans l'infrastructure technologique de sa plateforme, en particulier dans le développement de connexions API pour agréger et distribuer des solutions tierces;

En poursuivant le déploiement de son plan stratégique Beyond22-25, Edenred prévoit d'atteindre de nouveaux résultats record en 2023. L'EBITDA 2023 est attendu entre 1.020 et 1.090 millions d'euros contre 836 millions d'euros en 2022.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Edenred poursuit sa croissance au rythme élevé des précédents semestres. Grâce aux efforts et au talent de nos 12,000 collaborateurs, cette croissance s'avère toujours plus profitable tout en nous permettant de poursuivre nos investissements dans nos actifs technologiques. Nous continuons de déployer notre plan stratégique Beyond22-25 en pénétrant davantage nos marchés, en améliorant l'expérience de nos clients, partenaires marchands et utilisateurs et en enrichissant notre offre de solutions toujours plus pertinentes. Au cours du semestre nous avons notamment renforcé notre position de plateforme mondiale de référence pour les avantages aux salariés en faisant l'acquisition de Reward Gateway, présente au Royaume-Uni, en Australie et aux Etats-Unis et celle de GOintegro en Amérique latine. L'acquisition de ces deux plateformes leader dans l'engagement des salariés nous permet de proposer aux directions RH une gamme encore plus complète de solutions pour renforcer l'attractivité de leurs organisations afin d'attirer et retenir les meilleurs talents. Nous avons, de plus, l'ambition d'élargir la couverture de Reward Gateway à une sélection de pays clés en Europe continentale.

Enfin, grâce à l'agilité de notre plateforme, nous commençons à distribuer des services tiers, tels que des solutions d'avances sur salaires, pour répondre toujours mieux aux attentes d'un monde du travail en pleine mutation.

Après ce bon premier semestre, nos perspectives pour la seconde partie de l'exercice sont tout aussi prometteuses puisque nous visons un EBITDA compris entre 1.020 et 1.090 millions d'euros pour l'ensemble de l'année."