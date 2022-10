Edenred complète son offre d'automatisation du traitement des factures

(Boursier.com) — Edenred acquiert IPS, leader dans l'automatisation du traitement des factures (invoice automation), via Edenred CSI, sa filiale dédiée aux paiements inter-entreprises. Par cette acquisition, Edenred CSI enrichit sa proposition de valeur en intégrant à sa plateforme digitale une solution clé en main d'automatisation du traitement des factures et en se développant le long de la chaîne de valeur du 'procure-to-pay'.

Cette acquisition permet à Edenred CSI de renforcer son positionnement dans ses principaux secteurs d'activité et d'en pénétrer de nouveaux. En effet, grâce à l'association des technologies d'automatisation du traitement (invoice automation) et du paiement des factures fournisseurs, Edenred CSI proposera à ses clients une solution intégrée de bout en bout permettant de simplifier et rationaliser davantage l'ensemble du processus de gestion des factures fournisseurs.

Fondé en 1991 et pionnier dans l'utilisation de l'automatisation de documents sur le cloud, IPS offre une solution complète d'automatisation du traitement des factures, de leur saisie à leur approbation, dans un environnement 'cloud' sécurisé. En s'appuyant sur une plateforme efficace et une technologie perfectionnée, IPS enregistre un taux d'exactitude des données de 99,95%, soit la meilleure performance du secteur. Résolument tourné vers la technologie et porté par un service client unique et une qualité inégalée, IPS est devenu un leader mondial du marché et compte parmi ses clients de grandes marques internationales, avec un montant annuel de factures traitées représentant plus de 100 milliards de dollars. Basé dans le New Jersey, IPS emploie environ 50 salariés.