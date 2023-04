Edenred : campe au sommet !

(Boursier.com) — Edenred campe sur les 58 euros ce vendredi, non loin de ses sommets boursiers, alors que le spécialiste des systèmes de paiement au service des entreprises, des salariés et des commerçants a fait état d'un chiffre d'affaires opérationnel de 519 millions d'euros au premier trimestre, en progression de +21,8% en données publiées (+20,4% en données comparables). Le revenu total atteint 557 millions d'euros, en croissance de +26,8% en données publiées (+25,7% en données comparables, contre +15,3% de consensus). Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2023, à savoir une croissance organique de l'EBITDA supérieure à 12% et un taux de conversion Free-cash-flow / EBITDA de plus de 70%.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté la mire de 62,5 à 64,5 euros avec un avis à 'surperformer', tandis que la Deutsche Bank a remonté le curseur de 62,5 à 64,5 euros ('achat'). Credit Suisse ('surperformer') estime que les résultats sont ressortis "meilleurs à tous les niveaux". La croissance des revenus à données comparables est largement supérieure au consensus de place, avec de solides performances dans les branches avantages aux salariés et Fleet & Mobility Solutions. Morgan Stanley ('pondération en ligne') a souligné aussi que les revenus d'exploitation ont été meilleurs que prévu dans toutes les régions, les avantages aux salariés étant le principal moteur de la dynamique. La banque s'attend à une mise à niveau du consensus car la publication démontre le mélange d'une croissance durable et rentable, d'une forte génération de flux de trésorerie et d'un bilan "solide comme le roc".