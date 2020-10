Edenred : broker en renfort

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique du nez après moins d'une heure de négociations, Edenred se distingue à la faveur d'un gain de 3,9% à 40,7 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Bank of America qui est passé à l''achat' sur le spécialiste des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants en visant 47 euros. Le marché est assez partagé sur le dossier puisque si l'on se fie au consensus 'Bloomberg', 9 analystes sont à l''achat', 7 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 42,1 euros.