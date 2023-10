Edenred bondit, l'Autorité de la concurrence n'est pas favorable à un plafonnement tarifaire sur les chèques-repas

(Boursier.com) — Edenred , Sodexo et Elior sont en vue en début de séance, sur des gains respectifs de 3,8%, 1,5% et 3,2%. Contrairement à ce qui était redouté pour les groupes de services et de paiements, l'Autorité de la concurrence considère que, si le plafonnement tarifaire peut constituer une réponse aux défaillances de marché, elle ne constitue pas en l'espèce la réponse la plus adaptée. Dans un avis destiné au gouvernement, le régulateur "recommande en priorité à celui-ci de rendre obligatoire la dématérialisation, de rechercher une solution structurelle pour rééquilibrer les rapports de force sur le marché et de mettre en place une régulation adaptée du secteur".

L'Autorité de la concurrence avait été saisie pour avis par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la pertinence d'un encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur les commerçants agréés par la Commission Nationale des Titres-Restaurant (" CNTR ") ainsi que sur la question de la généralisation de la dématérialisation des titres-restaurant.