Edenred : aucun sens ?

(Boursier.com) — Edenred s'offre un rebond de 1,7% à 53,20 euros après son violent décrochage de lundi dernier, alors que le broker Citigroup a ajusté son objectif de cours à 59 euros, contre 62 euros auparavant. Sur 'BFM Business', Ilan Ouanounou a déclaré hier que plafonner les frais perçus par les entreprises fournissant des chèques-repas aux salariés en France "n'avait aucun sens" car le marché est compétitif... Le DG d'Edenred France a ainsi estimé "qu'il n'est pas nécessaire de contrôler les frais"..."la concurrence dans le secteur est 'féroce'"...

Une réponse cinglante aux récentes déclarations d'Olivia Grégoire sur 'France Info'. La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, a en effet indiqué qu'un plafond pourrait être imposé pour limiter les frais perçus par les prestataires de services d'avantages sociaux sur les chèques-repas.

Parmi les autres avis de brokers, Oddo BHF estime que le manque de visibilité et le risque réglementaire devraient continuer de peser sur la valeur à court terme, même si nous devrions avoir rapidement plus de visibilité sur un éventuel changement en France... L'impact d'un plafonnement de la commission marchands parait limité au premier abord, mais ce sujet ranime certaines craintes sur un risque d'évolution réglementaire défavorable dans l'activité Employee Benefits (59% du CA opérationnel 2022). Néanmoins, la dynamique de croissance du groupe et la force de son business model (marchés largement sous-pénétrés, dynamisme commercial, diversification, économies d'échelle) restent, à ses yeux, inchangés malgré le risque qui pèse à court terme et l'historique boursier du groupe joue en sa faveur.