Edenred annonce un chiffre d'affaires opérationnel de 363 ME au T1

(Boursier.com) — Edenred annonce un chiffre d'affaires opérationnel de 363 millions d'euros, en hausse de 3,6%, hors effets de devises et de périmètre, et en baisse de 5,1% en données publiées. Le revenu total est de 373 millions d'euros (+3,7% en données comparables).

Le groupe souligne le retour à la croissance organique dans toutes les lignes de métiers et toutes les géographies, porté par l'innovation, l'agilité et le dynamisme commercial.

Le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de 4,2% en Europe, de 3,4% en Amérique latine et de 0,8% dans la zone Reste du Monde, hors effets de changes et de périmètre

La direction souligne :

-Le succès de l'offre digitale d'Avantages aux salariés, particulièrement adaptée au contexte sanitaire et au télétravail (plus de 100 partenariats avec les acteurs de la livraison de repas dans 16 pays, dont Uber Eats et Deliveroo depuis 2018)

-La poursuite de la bonne dynamique commerciale et du développement de l'offre Beyond Fuel dans les Solutions de mobilité professionnelle

-Le redémarrage et la mise en oeuvre de programmes d'argent fléché à destination des secteurs et des individus touchés par la crise

-La capacité à nouer des partenariats dans le domaine des paiements inter-entreprises en Amérique du Nord, comme avec Citi et Sage en 2021.

Perspectives de croissance annuelle confirmées malgré les incertitudes liées à l'évolution de la crise sanitaire

Malgré une situation sanitaire encore actuellement difficile dans plusieurs pays majeurs tels que la France et le Brésil, un meilleur environnement est attendu pour la seconde partie de l'année, même si le timing de sortie de la crise sanitaire reste incertain. Edenred confirme néanmoins sa capacité à générer en 2021 un EBITDA en croissance organique de minimum 6%.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Edenred a enregistré un début d'année encourageant, poursuivant le rebond entamé l'été dernier. Dans un contexte marqué par le renforcement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays où nous opérons, le retour à la croissance organique dans toutes nos lignes de métiers et dans toutes nos zones géographiques constitue un réel motif de satisfaction. Nous continuons en effet à faire preuve d'agilité, de dynamisme commercial et d'innovation pour déployer des solutions, mais aussi nouer des partenariats, répondant tant aux besoins spécifiques nés de la crise du Covid qu'à des tendances plus structurelles telles que le développement du télétravail, la digitalisation, l'émergence de comportements plus responsables ou le paiement digitalisé. Même si la situation sanitaire demeure incertaine, nous sommes confiants dans notre capacité à faire croître notre EBITDA annuel d'au moins 6% à périmètre et changes constants."