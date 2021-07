Edenred annonce relever sa prévision de croissance organique de son Ebitda pour 2021

Edenred annonce relever sa prévision de croissance organique de son Ebitda pour 2021









(Boursier.com) — Le groupe de services prépayés Edenred annonce relever sa prévision de croissance organique de son Ebitda pour 2021 dans la foulée du redressement de son activité sur le premier semestre après l'impact de la pandémie et des restrictions associées. Le groupe table désormais sur une croissance organique d'Ebitda d'au moins 9% contre 6% précédemment.

Edenred compte ainsi générer un Ebitda compris entre 620 millions d'euros et 670 Millions d'euros pour 2021.

Amélioration de la marge et forte génération de trésorerie

Le groupe a publié un Revenu total semestriel de 757 Millions d'euros, en hausse de 15% en données comparables par rapport au 1er semestre 2020 (+9% en données publiées). L'EBITDA s'est établi à 295 Millions d'euros, en hausse de 21% en données comparables (+16% en données publiées), traduisant une progression de 2 points de la marge d'EBITDA, à 39%.

Le Resultat net part du groupe est de 133 Millions d'euros, en progression de 33%. La direction souligne par ailleurs la forte génération de trésorerie, avec une Marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) de 254 Millions d'euros, en hausse de 23%. La dette nette ressort à 1,45 Milliard d'euros, en légère baisse par rapport à fin juin 2020.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Après avoir renoué avec la croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies au premier trimestre 2021, Edenred a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre. Nous avons ainsi bien plus que rattrapé la baisse d'activité que le Groupe a connue en 2020, puisque nous avons généré une croissance de près de 10% par rapport au premier semestre 2019. Edenred retrouve donc sa trajectoire de croissance profitable et durable d'avant-crise, ce qui nous amène à revoir à la hausse notre objectif minimum de croissance d'Ebitda pour cette année. Pour cela, nos équipes s'appuient sur une offre complète et innovante dans nos trois lignes de métiers pour conquérir de nouveaux clients de toutes tailles. En adressant des marchés sous-pénétrés et en développant des solutions particulièrement pertinentes pour le monde du travail que l'on voit se redéfinir autour de plus de digitalisation, d'automatisation et de flexibilité, Edenred dispose d'un formidable potentiel de croissance pour les années à venir".