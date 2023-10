Edenred ajuste ses prévisions d'Ebitda en haut de fourchette

(Boursier.com) — Le groupe Edenred annonce un chiffre d'affaires total de 634 millions d'euros réalisé entre juillet et septembre, supérieur au consensus de place qui était de 625 millions d'euros. La direction cible désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour 2023 dans la moitié supérieure d'une fourchette annoncée en juillet et allant de 1,02 milliard à 1,09 milliard d'euros.

Le Chiffre d'affaires opérationnel est de 575 millions d'euros sur la période écoulée, en croissance de +19% en données publiées (+16,2% en données comparables). La progression continue de l'activité et la hausse des taux d'intérêt dans la plupart des régions ont porté les autres revenus à 59 millions d'euros au troisième trimestre 2023, contre 23 millions d'euros en 2022.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le revenu total du Groupe atteint ainsi 1.797 millions d'euros, en hausse de 25,8% en données publiées (+24,9% en données comparables) par rapport à 2022

Grâce à la mise en oeuvre de sa stratégie Beyond, Edenred poursuit sa dynamique de croissance au sein de marchés largement sous-pénétrés et étend avec succès son offre de solutions Beyond :

-Une offre pertinente de solutions digitales et innovantes et d'autant plus attractive dans le contexte actuel de pouvoir d'achat contraint et de guerre des talents;

-Une stratégie commerciale puissante permettant d'adresser efficacement le segment des PME et d'exploiter au maximum le potentiel de hausse de valeurs faciales;

-Un large portefeuille de solutions Beyond, au-delà des titres-restaurant et des cartes carburants, à forte valeur ajoutée pour les clients, partenaires marchands et utilisateurs;

-Une stratégie de croissance externe visant à adresser de nouveaux segments et alimenter la croissance, à l'image des acquisitions de Reward Gateway et GOintegro dans le domaine de l'engagement des salariés.

Bertrand Dumazy, Président-directeur général d'Edenred, a déclaré : "Edenred enregistre à nouveau une forte hausse de son activité, confirmant la dynamique de croissance solide et durable qui est la sienne depuis de nombreux trimestres. Au sein de chaque ligne d'activité et de chaque région, les solutions digitales et innovantes d'Edenred se révèlent toujours plus pertinentes et attractives. Elles nous donnent non seulement la possibilité d'accroître notre revenu par client mais aussi de continuer à séduire de nouveaux clients dans des marchés largement sous-pénétrés, notamment sur le segment des PME.

Edenred bénéficie également de la mise en oeuvre réussie de sa stratégie Beyond, visant à tirer pleinement parti de son modèle de plateforme digitale. Le Groupe a notamment renoué avec une politique de croissance externe qui participe efficacement à l'extension de son portefeuille de solutions, à l'instar des acquisitions de Reward Gateway et GOintegro dans le domaine de l'engagement des salariés. L'annonce récente de la fusion des activités d'Edenred Repom avec celles de PagBem permettra, quant à elle, de saisir de nouvelles opportunités de croissance au sein du marché du paiement de fret au Brésil.

Fort de ce nouveau trimestre de croissance robuste, nous sommes confiants dans nos perspectives et anticipons désormais pour l'ensemble de l'année 2023 un EBITDA compris dans la moitié haute de notre fourchette cible de 1.020 à 1.090 millions d'euros."

L'inflation et les pénuries de main-d'oeuvre ont en effet poussé les résultats d'Edenred vers le haut, tout comme ceux des autres entreprises du secteur, dont son concurrent Sodexo, les employeurs cherchant à compenser la hausse des prix en offrant davantage de chèques-cadeaux ou de cartes de carburant à leurs salariés...

Edenred, qui propose aux entreprises des services visant à gérer les frais de personnel et les avantages sociaux a annoncé plusieurs acquisitions au cours des mois passés afin d'accélérer l'expansion de sa ligne de métier "Avantages aux salariés", comme le groupe britannique Reward Gateway, et une participation de 75% dans la plateforme latino-américaine GOintegro.