Edenred : AG des porteurs d'obligations en vue de la transformation en société européenne

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet de transformation de la forme sociale d'Edenred en Société Européenne, le Conseil d'administration a décidé de convoquer en Assemblées générales les porteurs d'Obligations Edenred, et, à défaut de quorum, le 18 mars et à défaut de quorum, le 29 mars, sur seconde convocation, aux mêmes horaires. Les porteurs d'obligations seraient ainsi convoqués selon l'agenda suivant :

- 9h30 : Obligations émises le 23 mai 2012 pour un montant de 225 ME au taux de 3,75% et venant à échéance le 23 mai 2022 (Obligations 2012 ; FR0011244367)

- 9h45 : Obligations émises le 10 mars 2015 pour un montant de 500 ME au taux de 1,375% et venant à échéance le 10 mars 2025 (Obligations 2015 ; FR0012599892)

- 10h : Obligations émises le 30 mars 2017 pour un montant de 500 ME au taux de 1,875% et venant à échéance le 30 mars 2027 (Obligations 2017 ; FR0013247202)

- 10h15 : Obligations émises le 6 décembre 2018 pour un montant de 500 ME au taux de 1,875% et venant à échéance le 6 mars 2026 (Obligations 2018 ; FR0013385655)

- 10h30 : Obligations émises le 18 juin 2020 pour un montant de 600 ME au taux de 1,375% et venant à échéance le 18 juin 2029 (Obligations 2020 ; FR0013518537).

Chacune des assemblées d'obligataires est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

1) Approbation de la transformation de la forme sociale de la société par adoption de la forme de société européenne et des Termes du Projet de Transformation.

2) Dépôt des documents relatifs à l'assemblée.

3) Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel et des restrictions en vigueur, les Assemblées générales des porteurs d'Obligations se tiendront exceptionnellement à huis clos, sans que les porteurs obligataires et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il est toutefois précisé que la diffusion en direct et en différé de chacune des assemblées générales est assurée par la société.