Edenred : -1

(Boursier.com) — Edenred reperd 1% à 44,50 euros ce mercredi, malgré le broker Berenberg qui recommande de conserver le dossier avec un objectif de cours ajusté de 35 à 42 euros. Le groupe a confirmé pour son exercice 2022 des objectifs annuels fixés dans le cadre du plan stratégique 'Next Frontier' (2019-2022), à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 8%, une croissance organique de l'EBITDA supérieure à 10% et un taux de conversion Free cash-flow/EBITDA supérieur à 65%.

Parmi les autres avis de brokers, HSBC était repassé à 'conserver' avec une cible ajustée à 51,75 euros et Morgan Stanley avait remonté la mire à 52 euros, tout en restant sur un avis à 'surpondérer'.