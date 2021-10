Ecoslops veut lever 6 ME

(Boursier.com) — La société Ecoslops a annoncé le lancement de deux augmentations de capital en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, d'un montant brut global de l'ordre de 6 millions d'euros. Cette levée de fonds comprend un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels et une offre au public, principalement destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Ecoslops prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour financer le déploiement de l'offre Scarabox, une solution locale d'économie circulaire permettant un recyclage pérenne des huiles moteurs usagées et des résidus d'hydrocarbures pour les revaloriser en combustibles de haute qualité, avec en particulier des investissements en termes de R&D, de moyens humains et de prises de participation minoritaire dans les projets.

Le produit de l'opération servira également à financer les études relatives aux projets d'infrastructure portuaire de collecte et de recyclage de résidus d'hydrocarbure qui pourraient être déployés dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud Est dans le cadre du partenariat avec Mercuria Energy Group annoncé le 19 octobre dernier.

Ecoslops a déjà reçu des engagements de souscription représentent un montant de 4,8 millions d'euros, soit 80% du montant global initial de l'opération.