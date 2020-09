Ecoslops signe les Principes d'Océan Durable des Nations Unies

(Boursier.com) — Ecoslops a signé les Principes d'Océan Durable des Nations Unies. Lancés en septembre 2019, les Principes d'Océan Durable ont été élaborés en consultation avec des parties prenantes du secteur privé, des ONG, des établissements universitaires et des agences des Nations Unies. Ils ont pour but de compléter les dix principes fondamentaux du Pacte mondial des Nations Unies sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.