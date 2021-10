Ecoslops s'ajuste après la levée de fonds

(Boursier.com) — Dans les premiers échanges, l'action Ecoslops recule de -6,25% revenant à 9 euros. La société annonce le succès de ses deux augmentations de capital en numéraire, lancées le 28 octobre, pour un montant brut global de 6,4 millions d'euros. Cette levée de fonds doit permettre à Ecoslops de poursuivre les développements en cours du P2R, et notamment dans la zone Asie du Sud-Est, à Singapour. L'opération a été menée à 8,84 l'action.

Offre PrimaryBid sursouscrite

D'une part cette opération financière est composée d'une offre au public sous la forme d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels basés en France et dans certains pays. Elle est d'un montant total (prime d'émission incluse) de 5,7 millions d'euros, par émission de 639.494 actions nouvelles (Placement Privé).

D'autre part, la levée de fonds d'Ecoslops intègre une offre au public, principalement destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, d'un montant total (prime d'émission incluse) de 0,7 million d'euros, par émission de 80.000 actions nouvelles (Offre PrimaryBid). Il s'agit en France de la première opération de ce type avec une Offre PrimaryBid principalement destinée aux particuliers, offre qui a été sursouscrite.

Le prix de souscription des actions nouvelles dans le cadre de l'opération a été fixé à 8,84 euros par action nouvelle représentant une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action (VWAP) lors des 3 dernières séances de bourse précédant le lancement de l'opération (9,81 euros).

Quelle utilisation des fonds ?

La société prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour financer le déploiement de l'offre Scarabox, une solution locale d'économie circulaire permettant un recyclage pérenne des huiles moteurs usagées et des résidus d'hydrocarbures pour les revaloriser en combustibles de haute qualité, avec en particulier des investissements en termes de R&D, de moyens humains et de prises de participation minoritaire dans les projets. Le produit de l'opération servira également à financer les études relatives aux projets d'infrastructure portuaire de collecte et de recyclage de résidus d'hydrocarbures qui pourraient être déployés dans les zones Moyen Orient et Asie du Sud Est dans le cadre du partenariat avec Mercuria Energy Group annoncé le 19 octobre.

Une émission de 16% de capital social

Les 719.494 actions nouvelles représenteront 16,2% du capital social de la société avant l'opération, et 13,94% du capital social de la société après l'opération.

Le règlement-livraison est prévu le 2 novembre, sous réserve du respect de certaines conditions usuelles. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions existantes. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation.