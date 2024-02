Ecoslops : repli du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Dans la future configuration du groupe, post cession d'Ecoslops Provence, le chiffre d'affaires du Groupe Ecoslops est de 10,3 millions d'euros, en baisse de 30% par rapport à 2022, à périmètre équivalent.

Au 31 décembre 2023, avant 'closing' de l'opération de cession d'Ecoslops Provence, le groupe dispose d'une trésorerie de 3,2 ME, dont 2,4 ME disponibles (compte tenu de 0,8 ME d'avance conditionnée sur subvention d'investissements) et d'un endettement net de 18,7 ME (23,2 ME au 31 décembre 2022).

Post closing de l'opération de cession d'Ecoslops Provence, l'endettement net du Groupe sera ramené à 10,7 ME.