Ecoslops remonte sur les 10 euros

(Boursier.com) — Ecoslops monte de 2,5% sur les 10 euros ce mardi, alors qu'Ecoslops Portugal, filiale du groupe, a annoncé le renouvellement de son permis d'exploiter, constitué d'un permis de stockage étendu (passage de SEVESO seuil bas à SEVESO seuil haut) et d'un permis environnemental.

Ecoslops Portugal est aujourd'hui l'un des rares détenteurs en Europe de permis SEVESO seuil haut pour traiter des déchets d'hydrocarbures (avec ou sans eau), bénéficiant ainsi d'un atout commercial et industriel supplémentaire sur le long terme...

"Le statut SEVESO seuil haut autorisera Ecoslops Portugal à passer de 5.000 m3 à plus de 20.000 m3 de stockage" souligne Portzamparc. "Il permettra d'avoir à l'avenir une approche plus souple en matière d'approvisionnement et par conséquent d'amortir les 'à-coups' dans la chaîne d'approvisionnement... Cette annonce était attendue, et devrait permettre à Ecoslops de diminuer le coût de ses achats de slops en bénéficiant de plus de slops bon marché" poursuit l'analyste qui vise un cours de 14 euros en restant à l'achat sur le dossier.