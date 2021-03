Ecoslops Portugal annonce le renouvellement de son permis d'exploiter

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ecoslops Portugal, filiale du groupe Ecoslops, annonce le renouvellement de son permis d'exploiter, constitué d'un permis de stockage étendu (passage de SEVESO seuil bas à SEVESO seuil haut) et d'un permis environnemental.

"Ce renouvellement et cette extension sont la preuve qu'Ecoslops opère son unité selon les meilleurs standards mondiaux grâce à des équipes compétentes et des installations adéquates (aucun investissement majeur n'est requis)" commente la société.

Le statut SEVESO seuil haut autorisera Ecoslops Portugal à passer de 5.000 m3 à plus de 20.000 m3 de stockage. Il permettra d'avoir à l'avenir une approche plus souple en matière d'approvisionnement et par conséquent d'amortir les à-coups dans la chaîne d'approvisionnement.

Ecoslops Portugal est aujourd'hui l'un des rares détenteurs en Europe de permis SEVESO seuil haut pour traiter des déchets d'hydrocarbures (avec ou sans eau), bénéficiant ainsi d'un atout commercial et industriel supplémentaire sur le long terme...