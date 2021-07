Ecoslops : Plateforme de La Mede, démarrage de l'unité pour la production de carburants recyclés

Ecoslops : Plateforme de La Mede, démarrage de l'unité pour la production de carburants recyclés









(Boursier.com) — L 'unité P2R d'Ecoslops vient de démarrer sur la plateforme TotalEnergies de La Mède, dans les Bouches-du-Rhône. La production des premiers litres de carburants recyclés concrétise le partenariat engagé en 2019 entre TotalEnergies et Ecoslops SA, entreprise innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de "slops" (des résidus d'hydrocarbures comme les fonds de cale) issus du transport maritime.

L'unité Ecoslops produira, à partir de ces résidus, jusqu'à 30.000 tonnes par an de carburants recyclés (Naphta, Gasoil et Fuel) et de bitume léger. Ce modèle d'économie circulaire appliqué aux déchets pétroliers permet de revaloriser ces résidus issus du transport maritime et de créer de la valeur localement.

"Le démarrage de l'unité Ecoslops s'inscrit pleinement dans l'ambition de transition énergétique et d'économie circulaire de TotalEnergies sur la plateforme de La Mède. En rentrant au capital de la filiale provençale d'Ecoslops en 2019, nous avions réaffirmé notre position en tant qu'acteur fort de l'économie locale et nous concrétisons aujourd'hui encore un peu plus le projet de redéploiement industriel de notre site", rappelle Stéphane Cambier, directeur de la plateforme de La Mède.

"C'est un jour important pour notre Groupe car il nous permet de nous doter d'une deuxième unité P2R en Europe. Nos équipes ont fait preuve d'opiniâtreté et de beaucoup de professionnalisme pour aboutir à ce résultat. C'est aussi un travail d'équipe avec le personnel de TotalEnergies sur le site de La Mède que nous remercions", souligne Vincent Favier, Président Directeur Général du Groupe Ecoslops.

Dans le cadre de la construction de l'unité, Ecoslops s'est appuyé sur le tissu local d'entreprises à qui plus de 75% des commandes ont été passées.