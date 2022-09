Ecoslops : l'Ebitda Groupe est positif de 0,5 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Ecoslops se monte à 8,9 millions d'euros, en progression de 188%.

L'Ebitda Groupe est positif de +0,5 ME et de +1,2 ME hors unité de Marseille en phase de montée en charge.

Le résultat financier ressort à -0,7 ME, dont 0,5 ME correspondent aux intérêts provisionnés sur l'emprunt BEI.

Le résultat net des sociétés intégrées est une perte de -1,31 ME.

Au 30 juin 2022, le Groupe dispose de près de 6,3ME de trésorerie, au même niveau que la trésorerie au 31 décembre 2021 et d'un endettement net de 22,7 ME (22,6 ME au 31 décembre 2021).

Dans un marché énergétique sous tension, Ecoslops souligne la pertinence de son business model, plus que jamais adapté aux besoins d'indépendance énergétique et de production bas carbone

Perspectives

Pour les unités de Sines et Marseille, le groupe maintient ses prévisions de production pour l'année 2022 de respectivement 25.000 et 10.000 tonnes, ce qui en terme de profitabilité, dans le contexte de marché actuel, devrait se traduire par un 2e semestre en ligne avec celle du 1er semestre.