Ecoslops : forte hausse du chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Le groupe Ecoslops a annoncé un chiffre d'affaires 2022 de 19 ME contre 12,5 ME en 2021 (+53%).

Le chiffre d'affaires a bénéficié sur l'exercice 2022 du renforcement de l'activité Produits raffinés, +155%, avec une forte progression des ventes en volume, de +51%, représentant 29.500 tonnes (contre 19.500 en 2021), corrélée à une très nette augmentation du prix de vente moyen (+69%).

Au 31 décembre 2022, le groupe disposait d'une trésorerie de 6,8 ME contre 6,3 ME au 31 décembre 2021 et d'un endettement net de 23,4 ME (22,6 ME au 31 décembre 2021).