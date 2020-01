Ecoslops : forte hausse de la production de produits raffinés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ecoslops affiche une progression de 17% de l'activité en 2019 à 8,7 ME contre 7,4 ME. La hausse est de 22% sur les ventes de produits raffinés.

La production de produits raffinés par l'unité de Sinès au Portugal a atteint en 2019 son plus haut niveau historique avec 25.800 tonnes, à comparer à 19.200 tonnes l'année précédente.

Cette forte augmentation en volume a très largement compensé la baisse du cours moyen du Brent sur la période.

Au 31 décembre 2019, le groupe dispose d'une trésorerie de 5,9 ME et la dette brute s'élève à 13 ME, soit un endettement net de 7,1 ME.