Ecoslops finalise la cession d'Ecoslops Provence

(Boursier.com) — Ce 29 février, Ecoslops SA annonce la réalisation de la cession de sa filiale Ecoslops Provence, préalablement détenue à 75%, à TotalEnergies Raffinage France qui en devient désormais l'actionnaire unique.

Le montant du rachat des actions et prêt actionnaire d'Ecoslops SA dans Ecoslops Provence s'élève à 8 ME, payés intégralement ce 29 février. Avec cette transaction, l'endettement net du groupe est ramené de 24,7 ME au 30 juin 2023 à 10,3 ME aujourd'hui.

Cette cession permettra à Ecoslops SA de se concentrer sur le développement commercial de la Scarabox et les projets d'optimisation de son unité de Sines au Portugal (détenue à 100%).