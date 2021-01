Ecoslops : en forte progression au Panel ESG 230 de Gaïa Rating

Ecoslops : en forte progression au Panel ESG 230 de Gaïa Rating









(Boursier.com) — Ecoslops est en forte progression au sein du Panel ESG 230 de Gaïa Rating. Après une entrée directement en 149e position l'année dernière, Ecoslops fait cette année un bond de 45 places pour se retrouver en 104e position du panel général, et en 12e position parmi les 78 entreprises du panel réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires..

Cette importante progression reflète les développements de l'entreprise amorcés en 2019 en matière de RSE, année de référence de cette nouvelle campagne de l'agence de notation. Avec une note globale de 63 (49 lors de la précédente campagne), Ecoslops a montré une augmentation croissante de ses performances en matière de responsabilité sociétale depuis sa première participation à la campagne de consultation de Gaïa Rating en 2018, et continue de développer sa politique RSE de manière volontaire.

Ecoslops a également obtenu en décembre le label "Efficient Solution for the Planet" de la fondation Solar Impulse pour sa technologie P2R, confortant la vocation de la société à contribuer au développement durable par le biais de technologies innovantes et plus respectueuses de l'environnement.