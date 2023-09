Ecoslops décroche après les annonces

(Boursier.com) — Ecoslops dévisse de 27% à 2,18 euros désormais ce matin, alors que le Conseil d'administration de la société a décidé de reporter au 23 octobre l'arrêté et la publication des comptes semestriels 2023. Cette décision est prise "compte tenu de propositions en cours sur les mesures à mettre en oeuvre pour le redressement de la joint-venture Ecoslops Provence", commente le groupe. "L'issue en sera déterminante pour assurer ou non la continuité d'exploitation de cette filiale et par conséquent, compte tenu des covenants bancaires, celle de la maison-mère Ecoslops SA, dont la dette bancaire deviendrait exigible en cas de défaut d'accord", prévient Ecoslops. Dans le cas d'une issue positive, Ecoslops SA pourra, dans le cadre d'un mandat ad hoc mis en place en juin dernier, poursuivre activement les discussions sur le réaménagement de sa dette, ajoute le groupe. La publication des semestriels sera suivie d'une conférence analystes et investisseurs le 24 octobre à 11 heures.