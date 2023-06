Ecoslops : contrasté ?

(Boursier.com) — Ecoslops recule de plus de 7% à 4,63 euros ce vendredi, alors que le groupe a donné des éléments opérationnels de son premier semestre 2023 "marqué par des situations contrastées", au sein des différentes activités du groupe Ecoslops. "Notre unité de Marseille a connu un très faible niveau d'activité tant pour des questions d'approvisionnement que de poursuite des adaptations techniques", prévient la société qui ajoute : " Notre unité de Sines au Portugal a connu un niveau d'activité conforme aux années précédentes (...) Notre activité de ventes de Scarabox reste très prometteuse et de nombreux prospects sont en cours d'exploration."

L'unité de Marseille a connu un très faible niveau d'activité tant pour des questions d'approvisionnement que de poursuite des adaptations techniques est-il expliqué. Au premier semestre 2023, la production de l'unité de Marseille devrait se situer à environ 1.400 tonnes, contre 3.075 tonnes au premier semestre 2022.

Ecoslops peut compter sur une trésorerie "en phase avec ses besoins", attendue à 4,7 ME fin juin. Le Groupe a en effet poursuivi ses efforts de refinancement au Portugal (2 ME de nouvelles lignes en cours de mise en place et extension la maturité de la ligne IAPMEI). Le réaménagement des maturités de la dette BEI est aussi en cours.

"Le démarrage de Marseille est plus lent qu'attendu, la situation devrait cependant s'améliorer dans les trimestres qui viennent" commente Portzamparc. "Le récent partenariat avec Parlym devrait accélérer les ventes de Scarabox (1 vente par an sur les 3 d'objectifs de la société). La poursuite sous une autre forme du projet de développement d'une nouvelle unité P2R à Singapour nous paraît prometteur" poursuit l'analyste qui vise un cours de 9,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.