Ecoslops campe sous les 10 euros

(Boursier.com) — Ecoslops reste stable sous les 10 euros ce mercredi. Après une année 2020 affectée par la crise sanitaire et ses répercussions sur les cours pétroliers, le groupe a franchi en 2021 une étape importante dans son développement. Son chiffre d'affaires s'élève à 12,45 millions d'euros sur l'année, en progression de +116%. L'EBITDA du groupe est passé de -3 ME en 2020 à -1,45 ME en 2021. Hors Ecoslops Provence qui enregistre un EBITDA négatif lié à la phase de "ramp-up" de l'unité de Marseille, le groupe réalise un EBITDA annuel positif de 0,2 ME, dont 1,3 ME sur le second semestre.

Le résultat financier se dégrade de 1 ME, du fait de l'entrée en vigueur en 2022, des "royalty fees" sur l'emprunt auprès de la Banque Européenne d'Investissement. Le résultat net part du groupe est une perte de -3,72 ME (-5,06 ME au 31 décembre 2020).

Au 31 décembre 2021, le groupe disposait de près de 6,3 ME de trésorerie (-1,6 ME par rapport au 31 décembre 2020) et d'un endettement net de 22,6 ME (18,6 ME au 31 décembre 2020).

Il est à noter que la position de trésorerie de clôture est impactée par la variation de BFR d'exploitation. En effet, le premier paiement lié à la vente de la Scarabox (2,4 ME) ainsi que le remboursement du crédit d'impôt recherche 2020 (0,4ME) ont été reçus début 2022, et non fin 2021 comme escompté. Enfin, il est rappelé que la société-mère, Ecoslops SA, a réalisé fin octobre 2021 une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription de 6,1 ME (nette de frais et commissions).

"Pas de surprise sur cette publication" commente Portzamparc qui maintient son opinion 'Acheter'. "Le titre a peu bénéficié de la hausse du prix du Brent alors que les prix de vente des carburants d'Ecoslops sont étroitement liés au cours du pétrole" souligne l'analyste qui vise un cours de 13 euros.