Ecoslops : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Ecoslops monte de 2% à 6,98 euros ce jeudi, alors que la société et Parlym ont annoncé un partenariat couvrant 25 pays en vue d'accélérer le déploiement sur le continent africain de la Scarabox, une unité de micro-raffinage développée par Ecoslops, permettant de recycler localement des résidus hydrocarbonés (déchets pétroliers d'origine maritime ou terrestre, et huiles de vidange) en combustibles et bitume léger destinés au tissu industriel environnant.

Cet accord prendra la forme d'une structure conjointe (Parlym 80%/Ecoslops 20%) qui a pour vocation d'investir de façon majoritaire dans les projets locaux codéveloppés et financés par les deux partenaires.

A très court terme, Parlym prendra, aux côtés d'Ecoslops, une participation minoritaire dans la société Valtech Energy au Cameroun (premier client de la Scarabox). Les deux partenaires ont aussi pour objectif de réaliser un second investissement en 2023 en Côte d'Ivoire, dès que les autorisations réglementaires auront été accordées.

Expérience reconnue

Parlym est spécialisée dans l'ingénierie de projets d'infrastructures énergétiques dans les secteurs du nucléaire, de l'Oil&Gas et des énergies renouvelables... Réalisant plus de 150 ME de chiffre d'affaires, dont 50% en France et 50% sur le continent africain (sur lequel elle est implantée depuis plus de 50 ans), Parlym dispose d'une expérience reconnue en matière de réalisation d'études de danger, d'impacts environnementaux et d'assistance à maitrise d'ouvrage dans de nombreux pays.

Grâce à leur partenariat, Ecoslops et Parlym indiquent être en mesure de s'associer aux producteurs et collecteurs de résidus hydrocarbonés pour monter et financer les projets d'implantation de Scarabox partout où les études de marché ont montré leur potentiel de rentabilité...

Portzamparc parle d'une bonne nouvelle qui permet le déploiement de ses solutions Scarabox en Afrique. De quoi viser un cours de 10,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.