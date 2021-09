Ecoslops attend 12 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Ecoslops qui a généré 3,1 ME de chiffre d'affaires au premier semestre, affiche un EBITDA qui se décompose en +0,1 ME (respectivement -0,3 et +0,4 ME au premier et second trimestre) pour l'unité de Sines au Portugal (contre -0,3 ME à la même période l'an dernier), -0,2 ME pour l'unité de Marseille (contre 0 l'an dernier) et -1,2 ME pour les coûts de structure du siège (identiques à l'an dernier).

Le résultat financier prend en compte une provision de 0,4 ME liée aux royalty fee interests de la Banque Européenne d'Investissement qui entreront en vigueur en juin 2022 sur la base des comptes annuels 2021.

Le résultat net part du groupe ressort à -2,48 ME. Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'élève à 2,7 ME, contre 8,0 ME au 31 décembre 2020.

Le retour à la normale des opérations au Portugal, le démarrage commercial de Marseille et la livraison de la première Scarabox doivent permettre une forte accélération du chiffre d'affaires 2021, attendu à plus de 12 ME comparé à moins de 6 ME l'an dernier. Même si le lancement de l'usine de Marseille pèsera sur la rentabilité en 2021, le groupe attend une marge d'EBITDA consolidée positive sur le deuxième semestre.