Economie : quelles sont les entreprises cotées candidates au statut de plateforme de dématérialisation des factures

(Boursier.com) — Levier de simplification et de modernisation des relations entre l'administration fiscale et les entreprises, la généralisation de la facturation électronique porte des enjeux considérables pour près de 8 millions d'entreprises assujetties à la TVA. Le report de son entrée en vigueur, annoncé le 28 juillet 2023, vise à donner à tous les acteurs le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l'économie.

Le déploiement interviendra le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Toutes les entreprises seront tenues de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées à cette date. Pour les petites, moyennes entreprises et microentreprises, la dématérialisation se fera le 1er septembre 2027.

Plus de la moitié des entreprises de 250 salariés et plus envisagent de recourir aux services d'une plateforme partenaire. Le service d'immatriculation des plateformes de dématérialisation instruit d'ores et déjà les premières candidatures.

Les entreprises suivantes cotées et anciennement cotées à la Bourse de Paris figurent sur la liste des premiers candidats à l'immatriculation : Cecurity, Cegedim, Cegid, Esker, Generix Group, Itesoft, Paragon, Quadient.