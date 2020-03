Econocom : un résultat net en hausse à 48,6 ME

(Boursier.com) — Econocom a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2.927 ME sur ses activités poursuivies, stable par rapport à 2018. En organique, il ressort en légère baisse de 0,8% par rapport à l'exercice précédent.

Le Résultat Opérationnel Courant1 (ROC) des activités poursuivies atteint 126,2 ME contre 110,4 ME pour la même période de 20183 malgré l'impact négatif de 13 ME enregistré sur l'activité TMF Italie.

Le Résultat Net consolidé de l'exercice ressort à 48,6 ME vs. 44,6 ME en 2018.

Pour 2020 et avant le développement récent de la crise liée au Covid-19, le groupe s'était fixé comme objectif de réaliser un Résultat Opérationnel Courant en croissance significative par rapport à 2019.

Compte-tenu de l'incertitude concernant l'évolution et la durée de cette crise, le groupe a décidé de ne pas publier de guidance chiffrée pour son ROC 2020.