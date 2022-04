Econocom : retour de papier

(Boursier.com) — Econocom recule de près de 5% à 3,50 euros ce mardi, alors que le groupe a réalisé au 1er trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 543,9 millions d'euros, soit une hausse de 3,2% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Cette progression bénéficie notamment de la forte dynamique de l'activité Produits & Solutions et du retour à la croissance de l'activité TMF, entamé au 2nd semestre 2021.

Pour ces deux pôles, l'activité commerciale reste bien orientée avec un niveau de backlog toujours élevé à fin mars 2022 et supérieur de 122 millions d'euros par rapport à la situation de fin mars 2021. Le chiffre d'affaires des Services est en baisse limitée et reflète la stratégie de sélectivité des projets.

Econocom poursuit sa croissance externe avec de nouveaux dossiers en cours dont les informations seront communiquées dans les prochains mois. D'ailleurs, sur 2022, l'impact de la prévision de chiffre d'affaires concernant les acquisitions et cessions sera du même ordre de grandeur.

Perspectives affichées

Econocom confirme son objectif d'un chiffre d'affaires pour l'exercice 2022, en hausse de 4 à 5%. Cette progression devrait se réaliser par une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a relevé sa cible de 3,2 à 3,5 euros, tout en restant à 'sous-performer'.